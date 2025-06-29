Август лидирует по числу заключенных браков в Казахстане

В среднем ежегодно в последний месяц лета заключают около 14,9 тыс. браков, а рекордное значение было достигнуто в 2016 году — тогда свои отношения официально оформили 16,9 тыс. пар.

В период с 2015 по 2022 годы к числу наиболее популярных месяцев также относились июль и сентябрь. Однако с 2023 года сентябрь уступил позиции июню, который демонстрирует рост активности. Только за июнь 2024 года в стране было зарегистрировано 11,6 тыс. браков, тогда как в сентябре — 10,8 тыс.

Таким образом, за последние два года лидирующую тройку по количеству бракосочетаний составляют июнь, июль и август — традиционно тёплые месяцы, когда проводятся свадебные торжества на открытом воздухе и в более комфортных климатических условиях.

В то же время январь остаётся самым «непопулярным» для свадеб месяцем — именно он в половине случаев за десятилетие оказывался на последнем месте по числу зарегистрированных браков. Май также стабильно демонстрирует низкие показатели в этой сфере.

Самым «тихим» в плане регистрации браков месяцем за последние 10 лет стал апрель 2020 года, когда на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, было заключено всего 3,8 тыс. браков — минимальное значение за десятилетие.