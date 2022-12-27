Аварию в системе отопления одного из микрорайонов устранили в Атырау

27 Декабря 2022, 11:44

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау устранили аварию в системе отопления в микрорайоне Нурсая. Об этом сообщил заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, 26 декабря в 11:30 в микрорайоне Нурсая города Атырау вышла из строя система отопления, без тепла остались 87 многоэтажных жилых домов и средняя школа №40.

«Прошлой ночью подача отопления в дома и школу была восстановлена. В ремонтных работах принимали участие 15 сотрудников и пять единиц техники АО «АтырауТеплоСеть». В настоящее время представители КСК проводят обход домов, выясняя во все ли квартиры пришло тепло»,- сказал Темирлан Аубакиров.

Директор общеобразовательной средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сообщила, что сегодня учащиеся продолжили учебу в обычном офлайн-формате.

Ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Нурсая города Атырау приостановлена подача тепла.