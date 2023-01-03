Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Аварию на трубопроводе устраняют в Экибастузе

3 Января 2023, 18:44
Аварию на трубопроводе устраняют в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе спасатели устраняют последствия аварии на трубопроводе, передает МИА «Казинформ».

«3 января 2023 года с 6 часов силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка. В 11 часов работниками ГКП «Горводаканал» и ТОО «Инженерные сети» начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм. Тепло и водоснабжение в городе подаются в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха – 2 С. На месте аварии задействованы силы и средства ДЧС, ГКП «Горводаканал» в количестве 58 человек и 16 единиц техники. В настоящее время производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды», - сообщили в ДЧС.

По информации ведомства, на 16:00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составлял 7,5 метров при критическом 1,6 метров.

«Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час). Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), волонтерами «Vita» организовано горячее питание. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На месте аварии находится руководство области, департамента по чрезвычайным ситуациям», - проинформировали в ДЧС.

Новости по теме
Чай с горячими лепешками раздают застрявшим на трассе водителям полицейские Жамбылской области
Ураган и снегопад в Туркестанской области: во многих селах восстановлено электричество
Около 30 дорог в восьми областях Казахстана закрыты из-за непогоды
Теги:
Читайте также
Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области
Павлодарский школьник стал серебряным призером ЧМ по муай-тай в Таиланде
Ряд аварий на объектах ЖКХ произошел из-за непогоды в Акмолинской области
Непогода в Казахстане: 725 человек спасены за сутки
Ураган и снегопад в Туркестанской области: во многих селах восстановлено электричество
Рыбаков и водителей большегрузов спасли в Костанайской области
Тяжелых больных эвакуируют из больницы Жанатаса
Провалившегося в 35-метровую полую сваю мальчика спасают во Вьетнаме
Новости партнеров
Популярное
1 Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК
2 Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК
3 Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК
4 Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК
5 Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей

Лента новостей