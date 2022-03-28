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    18:09, 27 Март 2022 | GMT +6

    Аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики прокомментировали текущую ситуацию на Степногорской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта аварийно остановлен КА-5 в связи с обнаружением свища на потолочном пароперегревателе. В связи с ухудшением погодных условий, для не допущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел 4 находящийся в резерве», - говорится в информационном сообщении ведомства.

    На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.

    Температура на выходе станции составляет 93-95 С. Температура на входе в город 71 С.

    На данный момент организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

    Как пообещали в Минэнерго, в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.

    Ранее сообщалось о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.



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