Аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики прокомментировали текущую ситуацию на Степногорской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта аварийно остановлен КА-5 в связи с обнаружением свища на потолочном пароперегревателе. В связи с ухудшением погодных условий, для не допущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел 4 находящийся в резерве», - говорится в информационном сообщении ведомства.

На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.

Температура на выходе станции составляет 93-95 С. Температура на входе в город 71 С.

На данный момент организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

Как пообещали в Минэнерго, в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.

Ранее сообщалось о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.



