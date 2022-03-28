Аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго
«25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта аварийно остановлен КА-5 в связи с обнаружением свища на потолочном пароперегревателе. В связи с ухудшением погодных условий, для не допущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел 4 находящийся в резерве», - говорится в информационном сообщении ведомства.
На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.
Температура на выходе станции составляет 93-95 С. Температура на входе в город 71 С.
На данный момент организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.
Как пообещали в Минэнерго, в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.
Ранее сообщалось о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.