Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на Тенгизском нефтегазовом месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с поднимающимися вверх газовыми потоками желтого цвета было размещено в социальных сетях.





«7 апреля в 15:20 на Тенгизском месторождении прекратилась работа установки С511 на 4-й линии КТЖ-2 из-за срабатывания автоматической блокировки. В результате чего, загрязняющие вещества (желтый дым) были сброшены в атмосферу через дымовую трубу. С ТОО «Тенгизшевройл» выясняются причины срабатывания автоматического блокиратора. Департаментом экологии по Атырауской области рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе областного департамента экологии.