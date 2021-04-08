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    22:46, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на Тенгизе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на Тенгизском нефтегазовом месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с поднимающимися вверх газовыми потоками желтого цвета было размещено в социальных сетях.


    «7 апреля в 15:20 на Тенгизском месторождении прекратилась работа установки С511 на 4-й линии КТЖ-2 из-за срабатывания автоматической блокировки. В результате чего, загрязняющие вещества (желтый дым) были сброшены в атмосферу через дымовую трубу. С ТОО «Тенгизшевройл» выясняются причины срабатывания автоматического блокиратора. Департаментом экологии по Атырауской области рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе областного департамента экологии.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Видео Происшествия
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