21 Июля 2022 15:00

Аварийные ямы устранят на 27 улицах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ремонтируют сразу несколько улиц. О ходе работ проинформировали в пресс-службе городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, завершается строительство дороги по улице Алтынсарина, на участке от Партизанской до объездной. Проект начали в прошлом году.

«С 20-го июня ведется устройство асфальтобетонного покрытия на ремонтируемом участке, произведено устройство двух слоев покрытия, ведется строительство съездов. Ввод участка в эксплуатацию ориентировочно – 1 августа», - сообщил руководитель отдела Самат Акжигитов.

Еще один двухгодичный проект – реконструкция улицы Горького. Здесь расширят проезжую часть до 15 м, сделают тротуары, установят 92 опоры освещения, построят закрытую ливневую канализацию.

По улице Громовой, на участке от Ибраева до Малой, расширят проезжую часть до 7 м, обустроят тротуары в двух направлениях, парковочную зону, ливневую канализацию. Стоимость проекта после прохождения корректировки составляет 165,3 млн тенге. Ввод участка в эксплуатацию намечен на 1 сентября.

Реконструкция идет на участке улицы Жумабаева, от улицы Володарского до Пионерской. Сейчас здесь производится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Средний ремонт проведут на 4,8 км городских улиц. В частности, это участки по Букетова, Назарбаева, Кошукова, Парковая и Брусиловского. На эти цели из городского бюджета выделили 200 млн тенге.

Во время весеннего осмотра улиц Петропавловска выявили 11,1 тыс. кв. м аварийных ям на 27 улицах.

«На проведение ямочного ремонта улиц города заключен договор с TOO «Грандо» на сумму 27 млн тенге. Работы проведены по улицам Жабаева, Набережная, Парковая, Сутюшева, Пушкина, Промышленная и другим. Дополнительно выделили 25 млн тенге на устранение аварийных ям в полном объеме. Работы проведены по улицам Интернациональной, Шухова, Хименко, Кизатова, Брусиловского, Уалиханова, ведется подготовка по Партизанской», — отметил Самат Акжигитов.

С конца апреля остается закрытым участок по улице Букетова, где строят ливневую канализацию. Дату открытия дороги неоднократно переносили. Движение по улице до сих пор ограничено.