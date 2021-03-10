Аварийную ситуацию на дороге создал табунщик в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Табун лошадей, оставшихся без присмотра, вышел на ночную дорогу в районе Теренколь Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого марта в полицию района Теренколь поступил звонок о том, что на 20-м километре автодороги Теренколь-Михайловка, около села Ивановка, ходит табун лошадей без пастуха и без присмотра. В ходе организованных оперативных действий участкового инспектора полиции Куаныша Жаябаева был установлен табунщик», - рассказал начальник отдела полиции района Теренколь Арман Каримов.

Владелец и табунщик ранее заключили договорённость, по которой в этот день мужчина должен был пасти табун, отметили в ведомстве. Но пастух оставил животных без надзора.

«Лошади вышли на трассу и создали аварийную ситуацию на дороге в тёмное время суток, тем самым подвергнув водителей и пассажиров опасности», - добавил Арман Каримов.

В отношении табунщика возбуждены административные производства по двум статьям.

Фото ДП Павлодарской области.