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    09:30, 10 Март 2021 | GMT +6

    Аварийную ситуацию на дороге создал табунщик в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Табун лошадей, оставшихся без присмотра, вышел на ночную дорогу в районе Теренколь Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Седьмого марта в полицию района Теренколь поступил звонок о том, что на 20-м километре автодороги Теренколь-Михайловка, около села Ивановка, ходит табун лошадей без пастуха и без присмотра. В ходе организованных оперативных действий участкового инспектора полиции Куаныша Жаябаева был установлен табунщик», - рассказал начальник отдела полиции района Теренколь Арман Каримов.

    Владелец и табунщик ранее заключили договорённость, по которой в этот день мужчина должен был пасти табун, отметили в ведомстве. Но пастух оставил животных без надзора.
    «Лошади вышли на трассу и создали аварийную ситуацию на дороге в тёмное время суток, тем самым подвергнув водителей и пассажиров опасности», - добавил Арман Каримов.
    В отношении табунщика возбуждены административные производства по двум статьям.


    Фото ДП Павлодарской области.
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    ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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