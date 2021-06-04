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Аварийную посадку совершил военный вертолет в Кыргызстане, есть пострадавшие

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Июня 2021, 16:23
Аварийную посадку совершил военный вертолет в Кыргызстане, есть пострадавшие

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Чон-Алайском районе Кыргызстана упал военный вертолёт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По информации пресс-службы ГКНБ, военный вертолёт совершил аварийную посадку.

По оперативным данным заместителя директора Ноокатского Центра общеврачебной практики Эртабылды Коккозова, получена информация о происшествии с вертолетом в Кичи-Алае Ноокатского района Ошской области, в результате которого имеются пострадавшие.

На место происшествия направлены три бригады скорой медицинской помощи ЦОВП Ноокат. При поступлении пострадавших в стационары будет дана дополнительная информация.


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