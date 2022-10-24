Аварийную посадку совершил вертолет «Казавиаспаса» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Об аварийной посадке вертолета АО «Казавиаспас» в Акмолинской области сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 24 октября 2022 года в 12:30 поступило сообщение о том, что при перегоне из аэропорта «Кокшетау» в аэропорт «Жезказган» вертолет Ми 8АМТ UP-MI873 (принадлежащий АО «Казавиаспас» МЧС РК), в 12:12 совершил вынужденную посадку между селом Мариновка Атбасарского района и селом Красноселькое Буландынского района.

Посадку произвели по причине загорания на табло сигнала и вибрации в правом моторном отсеке.

Экипаж состоит из четырех пилотов и двух техников. Жертв и пострадавших нет.

В 20:00 на место происшествия прибыла комиссия из АО «Казавиаспас» для установления причины посадки авиационного судна (пять работников и одна единица техники). Организована охрана воздушного судна РОП (один сотрудник и одна единица техники) и АО «Казавиаспас» МЧС (один механик).