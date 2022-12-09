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Аварийность на электростанциях выросла в Казахстане

9 Декабря 2022, 19:24
Аварийность на электростанциях выросла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Каныш Молдабаев сообщил, что с начала этого года отмечается рост аварийности на электростанциях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель, компания обслуживает национальную электрическую сеть в 27 тысяч км линии высокого и сверхвысокого напряжения 220-500 кВ.

«С начала этого года отмечается рост аварийности на электростанциях Казахстана. Количество аварийных остановок выросло на 16%. Рост продолжительности остановок составил 18,5%. Большой рост аварийности зафиксирован на блочных электростанциях и региональных электростанциях», - сказал Каныш Молдабаев в ходе брифинга «Самрук-Казына».

По его словам, в настоящее время собственной генерации электростанций недостаточно для покрытия потребностей в электроэнергии населения и экономики страны. Он отметил, что 8 декабря при максимуме потребления 16 тысяч мВт собственная генерация составила около 14 800 мВт.

«Дефицит покрывался за счет перетоков из России. Причина – снижение генерации на электростанциях Казахстана на 800 мВт из-за ремонтов на блочных электростанциях, а также из-за ремонтов на региональных электростанциях – около 600 мВт. Мы, как системный оператор, не допускаем снижения надежности работы энергосистемы и не допускаем перерывов в электроснабжении населения и экономики страны. В короткие сроки планируем завершить аварийный и внеплановый ремонт на электростанциях, а также создать условия для модернизации действующих и строительства новых электростанций», - заявил Каныш Молдабаев.

По информации главы компании, установленные мощности электростанций страны составляет 24 тысячи мВт, в то время как рабочая мощность – всего 14 700 мВт.

«Необходимо создать условия, чтобы электростанции Казахстана могли в полной мере обеспечивать потребности населения и экономики страны в электроэнергии», - добавил Каныш Молдабаев.


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