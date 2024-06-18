Аварийность на дорогах Казахстана установила антирекорд

За 5 месяцев 2024 года аварий с пострадавшими зафиксировано почти вдвое больше, чем за тот же период 2023 года, и значительно выше, чем за предыдущие 9 лет, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Kolesa.kz.

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам ГП РК подсчитали, что за 5 месяцев текущего года в нашей стране произошло 8 234 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими — на 85,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2022 году было зафиксировано 5 212 подобных аварий, в 2021-м — 4 686 аварий, в 2020-м — 4 178 аварий, в 2019-м — 5 690 аварий, в 2018-м — 5 565 аварий, в 2017-м — 5 735 аварий, в 2016-м — 6 629 аварий и в 2015-м — 6 768 аварий.

Увеличилось, по словам прокуроров, и количество пострадавших в ДТП. За 5 месяцев текущего года оно составило 10 910 человек — на 74.3 % больше, чем за аналогичный период 2023 года (6259). На 81.4 % возросло количество раненых — 10 143 человек против 5 593 человек в прошлом году, и на 15.2 % стало больше погибших — 767 против 666 человек.

В лидерах по общему количеству пострадавших — Алматы (2353), Шымкент (878), Жамбылская (1037), Алматинская (927) и Мангистауская (707) области.

Эти же регионы держат пальму первенства по раненым в ДТП. А вот по погибшим в авариях прокурорский антирейтинг возглавляют Алматинская (103), Жамбылская (78), Туркестанская (67), Карагандинская (61) и Атырауская (53) области.