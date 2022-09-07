Аварийное отключение электроэнергии произошло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об аварийных нарушениях, произошедших 7 сентября в электрических сетях, сообщили в АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ».

«7 сентября 2022 года в 15:38 часов отключилась воздушная линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север-Юг, по которому осуществляется энергоснабжение южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана.

Противоаварийная автоматика АО «KEGOC» отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии», - проинформировали в АО « KEGOC «.

Предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики – 615,9 МВт в том числе:

Алматинская область - 180 МВт,

Жетысуская область - 60 МВт

Карагандинская область - 182 МВт,

Улытауская область - 13 МВт,

Туркестанская область - 36,4 МВт,

Жамбылская область - 144,5 МВт.

В 15:59 воздушная линия электропередачи включена в работу, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Предварительная причина отключения - степной пожар.



