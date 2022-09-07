Аварийное отключение электроэнергии произошло в Казахстане
«7 сентября 2022 года в 15:38 часов отключилась воздушная линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север-Юг, по которому осуществляется энергоснабжение южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана.
Противоаварийная автоматика АО «KEGOC» отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии», - проинформировали в АО « KEGOC «.
Предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики – 615,9 МВт в том числе:
Алматинская область - 180 МВт,
Жетысуская область - 60 МВт
Карагандинская область - 182 МВт,
Улытауская область - 13 МВт,
Туркестанская область - 36,4 МВт,
Жамбылская область - 144,5 МВт.
В 15:59 воздушная линия электропередачи включена в работу, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Предварительная причина отключения - степной пожар.