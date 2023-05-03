Аварийное отключение двух энергоблоков на МАЭК: ситуацию взяли на контроль

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК) принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации на предприятии, где накануне произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Ситуация находится под контролем, ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

2 мая аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил ТОО «МАЭК», где накануне произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Глава региона ознакомился с обстановкой на предприятии, а также с докладами руководства энергокомбината.

По информации ТОО «МАЭК», 1 мая 2023 года на станции ТЭС ТОО «МАЭК» в 12:28 произошло отключение энергоблока №3 из-за неисправности главного масляного насоса (снижение генерации на 128 МВт). В 16:38 на ТЭС ТОО «МАЭК» произошло отключение энергоблока №2 от земляной защиты генератора по причине пробоя изолятора ввода генератора. В результате аварийных остановок энергоблока №2 и №3 суммарная генерация станций ТОО «МАЭК» снизилась с 555 МВт до 264 МВт.

Ограничение электроэнергии по Мангистауской области для потребителей нефтяного сектора составляет 65,5 МВт: ОзенМунайГаз - 48,5 МВт; БузачиОперейтинг - 5,0 МВт; КаражанбасМунай - 7,5 МВт; МангистауМунайГаз - 4,5 МВт.

«Ситуация находится под контролем, в областном центре ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается», - проинформировали в акимате.

Нурлан Ногаев отметил, что для устранения последствий аварии должны быть привлечены все необходимые специалисты. В восстановительных работах уже задействовано 3 бригады электроцеха ТЭС.

Глава региона поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле проведение работ по обеспечению стабильности энергокомбината и его модернизации.

«В течение ночи три бригады персонала электроцеха и одна бригада ремонтного цеха устраняла дефекты на плавкой вставке генератора. Работы идут к завершению, плавкая вставка установлена на штатное рабочее место. В течение 5-6 часов произойдёт дальнейший пуск энергоблока номер 2 с набором нагрузки. За 30 лет работы на предприятии я не помню случаев, когда два энергоблока совершенно по разным защитам отключались от электросети. Электростанция отключалась только в 2015 году - при плановом проведении работ на дымовой трубе. На данный момент персонал ремонтного завода, электростанции, электроцеха делают все возможное для того, чтобы устранить дефекты и включить энергоблоки в сеть», - проинформировал главный инженер ТЭС Сергей Раков.