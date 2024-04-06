Аварийно-спасательные работы продолжаются в Актюбинской области

Информацию о паводковой ситуации в Актюбинской области предоставили в ДЧС, передает агентство Kazinform.

— В целом работа в направлении защиты населения и территории от паводков и аварийно-спасательные работы продолжается. Всего подтоплено — 1053 жилых дома, из них остаются подтопленными 551, снято 502 дома, — говорится в сообщении МЧС.

Эвакуированные 1 518 человек остаются в пунктах временного размещения, 5 858 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места 10 663 головы сельскохозяйственных животных.

Фото: ДЧС Актюбинской области

По информации МЧС, в аварийно-спасательных работах задействовано 349 человек, 57 единиц техники, 16 водозаборных устройств и 5 плавсредств.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Только за истекшие сутки, включая ночное время, на опасных участках набрано и уложено порядка 100 штук мешков и 1 000 тонн инертных материалов, откачано 2 630 кубических метров воды.

Фото: ДЧС Актюбинской области

В круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы с участием заинтересованных служб и организаций — МИО, «Казводхоз», «Казавтожол».