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    14:27, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Аварийно-спасательные работы продолжаются в Актюбинской области

    спасательные работы
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    Информацию о паводковой ситуации в Актюбинской области предоставили в ДЧС, передает агентство Kazinform.

    — В целом работа в направлении защиты населения и территории от паводков и аварийно-спасательные работы продолжается. Всего подтоплено — 1053 жилых дома, из них остаются подтопленными 551, снято 502 дома, — говорится в сообщении МЧС.

    Эвакуированные 1 518 человек остаются в пунктах временного размещения, 5 858 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места 10 663 головы сельскохозяйственных животных.

    Аварийно-спасательные работы
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    По информации МЧС, в аварийно-спасательных работах задействовано 349 человек, 57 единиц техники, 16 водозаборных устройств и 5 плавсредств.

    Аварийно-спасательные работы
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    Только за истекшие сутки, включая ночное время, на опасных участках набрано и уложено порядка 100 штук мешков и 1 000 тонн инертных материалов, откачано 2 630 кубических метров воды.

    Аварийно-спасательные работы
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    В круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы с участием заинтересованных служб и организаций — МИО, «Казводхоз», «Казавтожол».

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Актюбинская область Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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