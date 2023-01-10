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Аварийно-спасательные работы провели пожарные Шымкента

10 Января 2023, 17:00
Аварийно-спасательные работы провели пожарные Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте 9,10 января беспрерывно идет снег, из-за которого в городе происходят различные чрезвычайные ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Шымкента.

В 11: 28 во дворе дома №114 в микрорайоне Нурсат Каратауского района произошло обрушение двух навесов общей площадью 252 кв. м., в результате были придавлены 5 единиц автотранспорта.

На месте происшествия были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента. Пострадавших и погибших нет.

В 11:26 в микрорайоне Сауле района Туран проведены работы по извлечению грузового автомобиля марки DAF, застрявшего в снегу. Пострадавших и погибших нет. Были задействованы 12 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.

В 11: 26 в микрорайоне Курсай района Туран проведены работы по извлечению застрявшего в снегу городского автобуса №60. Пострадавших и погибших нет. На месте происшествия задействованы 12 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.


Фото: ДЧС г. Шымкент
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