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Аварийно-опасные участки на автодорогах выявили в Казахстане
25 Июля 2022 13:42

Аварийно-опасные участки на автодорогах выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На автомобильных дорогах Казахстана дополнительно установлено около 350 дорожных знаков. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведены дополнительные обследования аварийно-опасных участков автодорог и участков проведения ремонтно-строительных работ, для повышения уровня безопасности движения на данных участках», - сказал Жандос Мураталиев.

Согласно озвученным данным, проведено 1,2 тыс. обследований автомобильных дорог, выявлено 20 аварийно – опасных мест. Выдано 749 предписаний для устранения недостатков в содержании дорог. Составлено 476 административных протоколов в отношении ответственных лиц за содержание дорог. Дополнительно установлено около 350 дорожных знаков.

«Водителям транспортных средств выдано свыше 16 тыс. памяток, буклетов с напоминанием о дорожной безопасности», - добавил Жандос Мураталиев.

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Автор:
Корреспондент
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