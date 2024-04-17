Аварийный выход: решит ли проект «Комфортная школа» проблему трехсменного обучения

Неуклонно растущий дефицит ученических мест в казахстанских школах, давно стал одной из ключевых проблем системы среднего образования страны. Разработка и реализация пилотного национального проекта «Комфортная школа» - еще одна попытка решить копившиеся годами проблемы, связанные с трехсменными и аварийными школами, а также с хронической нехваткой ученических мест, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Рождаемость, миграция и работа на износ

Согласно анализу текущей ситуации, причиной постоянной нехватки ученических мест в школах страны является высокая рождаемость, миграция населения и износ школьных зданий, большая часть из которых давно отметили полувековой юбилей. Как следствие, существующие в стране темпы строительства школ попросту не успевают за всеми выше названными процессами. И даже построенная в последние четыре года в Казахстане 791 школа на 477 тысяч ученических мест, лишь отчасти ослабила остроту проблемы.

Также не улучшают ситуацию длительные сроки проведения конкурсных процедур по госзакупкам на проектирование и строительство школ — в среднем 48 месяцев до ввода школ в эксплуатацию и неизбежно приводят к увеличению строимости объектов и возникновению «долгостроев».

Актуальными в целом по стране остаются проблемы использования при строителстве некачественных строительных и отделочных материалов, недостаточное оборудование школ учебным инвентарем, и предметными кабинетами, а также заключение контрактов с недобросовестными застройщиками.

По информации Министерства просвещения РК, на сегодняшний день в Казахстане 7842 школы с контингентом более 3,8 млн школьников. Из общего количества школ 2906 — односменные, 4 823 — двухсменные, 107 — трехсменные. По имеющимся прогнозам, уже через два года число школьников в нашей стране достигнет 4,3 млн человек, а дефицит ученических мест, который на начало текущего учебного года превышал 270 тысяч, к 2026 году может достичь 1,1 млн.

Команда: «строиться»!

Беспрецидентный национальный проект «Комфортная школа», должен помочь не только решить вопрос ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест во всех организациях среднего образования, но и, что немаловажно, сократить имеющийся разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами. Достигаться все эти цели будут за счет строительства во всех регионах республики 369 школ нового образца на 740 тысяч ученических мест.

— Реализация национального проекта «Комфортная школа» запланирована во всех регионах страны, особенно в тех, где наблюдается дефицит ученических мест. При этом 44% объектов образования появятся в сельской местности. Школы нового формата предусматривают разделение на отдельные блоки для учащихся старших и начальных классов. При проектировании учебных учреждений учитываются входная группа, спортзалы, учебный класс, санитарные узлы и др. Для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды, — сообщила пресс-секретарь Минпросвещения РК Нургуль Калиева.

Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области

На реализацию проекта из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге. По информации ведомства, механизм строительства комфортных школ кардинально отличается от строительства школ за счет местных бюджетов.

— В первую очередь, комфортные школы предусматривают полное оснащение предметными кабинетами, средствами безопасности, учебным оборудованием, мебелью. Кроме того, во всех школах будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. Это кабинеты логопеда, специального педагога, психолога, сенсорная комната, кабинет поддержки инклюзивного образования. Тогда как строительство школ за счет местных бюджетов предполгает только возведение самого учебного здания без его дальнейшего оснащения, — добавила Нургуль Калиева.

Школы будут построены на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест. Их проектирование производится с учетом климатических особенностей каждого региона.

Привязка к местности

Шымкент традиционно занимает лидирующие позиции по уровню рождаемости среди регионов Казахстана. По итогам 2023 года он находится на третьем месте после Мангыстауской и Туркестанской областей и на первой позиции среди городов республиканского значения. По данным управления здравоохранения Шымкента, в минувшем году в третьем мегаполисе родилось 31 337 детей, а показатель рождаемости составил 25,68 на тысячу населения. Добавив к этой статистике активные миграционные процессы и износ учреждений образования, можно понять, что при такой ситуации город постоянно нуждается в новых школах.

Сейчас их в городе 274, 150 из которых государственные и 124 — частные. В минувшем году они приняли рекордное количество первоклассников — 28 тысяч. 11 класс же закончили 12 тысяч ребят. Сейчас в мегаполисе 4 школы с трехсменным обучением.

Фото: Kazinform

По данным управления образования Шымкента, сегодня город испытывает дефицит в 13 058 ученических местах. Кроме того, в 13 населенных пунктах, вошедших в состав мегаполиса после расширения его границ, школ нет совсем. Нуждаются же в них почти 25 тысяч детей школьного возраста, вынужденные ездить за знаниями в школы, которые находятся далеко.

Проблема обеспечения школами в этих населенных пунктах, ставших городскими микрорайонами, будет решена за счет строительства «Комфортных школ». Всего в Шымкенте будут построены 18 таких учебных учреждений на 28 тысяч мест. 12 из них уже строятся и будут введены в эксплуатацию до конца года. Кроме того, разрабатывается ПСД на строительство 14 школ за счет средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования».

Критика сверху и не только

Согласно проекту, все 369 школ по проекту «Комфортная школа» должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года. До конца текущего года должны распахнуть двери 317 комфортных школ. Но удастся ли исполнителям уложиться в срок, учитывая колоссальные масштабы строительства, пока сказать сложно.

С момента начала реализации проекта важная госинициатива уже не раз становилась предметом критики на самых разных уровнях. Так, на старте проекта в феврале минувшего года недовольство высказали отечественные производители, заявившие, что проект направлен лишь на поддержку крупных застройщиков, так как конкурсная документация предусматривает участие заявок только от них. Правда, единый оператор Samruk-Kazyna Construction тут же поспешил успокить казахстанцев, заявив, что при выборе поставщиков компания будет руководствоваться, в первую очередь, единым реестром отечественных производителей.

В июне 2023 года экс-глава высшей аудиторской палаты Наталья Годунова также выступила с рядом серьезных замечаний. Раскритиковав процесс закупок по проекту «Комфортная школа», она заявила, что Министерство просвещения отказалось от ответственности за проект.

— В результате проект реализует фонд дирекции строительства Samruk-Kazyna Construction без намека на соблюдение правил государственных закупок, — заявила Наталья Годунова.

В ответ на ее критику, в Samruk-Kazyna Construction сообщили, что закуп по проекту «Комфортная школа» проводится «особым порядком, согласно правил фонда Национального благосостояния Samruk-Kazyna».

Ход реализации проекта «Комфортная школа» раскритиковал и Глава правительства Олжас Бектенов, пообещавший принять жесткие меры за срыв национального проекта.

— Формализм и самоустраненность со стороны акимов регионов от реализации нацпроекта ведут к затягиванию процессов проектирования и строительства школ. Надо обеспечить максимальное вовлечение отечественных производителей в закупки строительных материалов, оборудования и мебели. Обращаю внимание каждого руководителя персонально, что строительство комфортных школ будет на жестком контроле Правительства, — заявил Олжас Бектенов.

Между тем, казахстанские эксперты в сфере экономики высказывают опасения в том, что значительные масштабы строительства, закладываемые в проекте «Комфортная школа», не могут не отразиться на инфляционных процессах. Кроме того, солидные суммы, выделенные на реализацию проекта, несут немалые коррупционные риски, а сжатые сроки — могут стать причиной низкого качества строительных работ.