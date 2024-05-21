Аварийными признаны порядка тысячи домов в Кульсары

Противопаводковой ситуации было посвящено совещание, прошедшее сегодня под председательством главы Правительства Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На заседании аким Атырауской области Серик Шапкенов выступил с докладом о работе, проводимой в г. Кульсары по возмещению ущерба. По его словам, всего в комиссию по оценке недвижимого имущества поступило 2 727 заявлений, по итогам проведенной работы аварийными признаны порядка 1 000 домов.

– На данный момент 500 кульсаринцев уже получили информацию об итогах оценки, жильцы 105 домов согласовали размер компенсации и подписали договор (аварийные дома – 53, капитальный ремонт – 52 дома). Оценочная группа работает круглосуточно. Работы будут завершены к концу этой недели. Кроме того, с 18 мая в микрорайоне «Болашак» города Кульсары начато строительство 70 домов, планируется построить 150 домов. Ситуация находится под моим личным контролем, – сказал С. Шапкенов.

Кроме того, работает консультационный центр по возмещению ущерба пострадавшим от паводков предпринимателям. На сегодняшний день заявки поступили от 301 субъекта бизнеса. Всего поступило 2 707 заявок о возмещении имущественного ущерба в размере 150 МРП, из них по 416 подготовлены заключения.