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    Аварийные ящики для туристов установили на горных постах в Казахстане: что внутри

    Аварийные ящики устанавливают на новых модульных домах наблюдательных постов ГУ «Казселезащита» МЧС в высокогорных районах. Они предназначены для туристов, потерявших ориентир, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    аварийный ящики
    Фото: МЧС РК

    Ящики обозначены на трех языках и предназначены для туристов, которые, потеряв ориентир в горах, вышли к наблюдательному посту МЧС.

    авариный ящики
    Фото: МЧС РК

    Аварийный запас рассчитан на временное обеспечение человека необходимыми ресурсами. В него входят 10 литров питьевой воды, связка дров, аптечка и два суточных рациона питания.

    Кроме того, в ящиках предусмотрены различные виды продуктов: три вида каши, два вида тушенки, сухарики и соль. Также имеются спички и открывашка.

    аварийные ящики наблюдательные посты
    Фото: МЧС РК

     

    — Создание таких запасов является дополнительной мерой безопасности в высокогорье. В случае непредвиденной ситуации турист сможет воспользоваться необходимыми продуктами, водой и средствами для обогрева до прибытия помощи или восстановления связи с близкими, — пояснили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане на побережье Каспия открылся первый центр отдыха для сотрудников МЧС.

    МЧС Казахстан Продукты Безопасность Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор