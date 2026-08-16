Аварийные ящики для туристов установили на горных постах в Казахстане: что внутри

Аварийные ящики устанавливают на новых модульных домах наблюдательных постов ГУ «Казселезащита» МЧС в высокогорных районах. Они предназначены для туристов, потерявших ориентир, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Ящики обозначены на трех языках и предназначены для туристов, которые, потеряв ориентир в горах, вышли к наблюдательному посту МЧС.

Фото: МЧС РК

Аварийный запас рассчитан на временное обеспечение человека необходимыми ресурсами. В него входят 10 литров питьевой воды, связка дров, аптечка и два суточных рациона питания.

Кроме того, в ящиках предусмотрены различные виды продуктов: три вида каши, два вида тушенки, сухарики и соль. Также имеются спички и открывашка.

Фото: МЧС РК

— Создание таких запасов является дополнительной мерой безопасности в высокогорье. В случае непредвиденной ситуации турист сможет воспользоваться необходимыми продуктами, водой и средствами для обогрева до прибытия помощи или восстановления связи с близкими, — пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на побережье Каспия открылся первый центр отдыха для сотрудников МЧС.