Аварийная ТЭЦ-3 в Караганде принадлежит олигарху Динмухамету Идрисову

Выяснилось, что Карагандинская ТЭЦ-3, где сегодня утром произошла авария, из-за чего крупные районы города остались без теплоснабжения, принадлежит олигарху Динмухамету Идрисову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об этом корреспонденту Казинформа подтвердили в Министерстве энергетики РК.

- ТЭЦ-3 относится к ТОО «Караганда Энергоцентр». Акционер Казахстанских коммунальных систем – Идрисов Д.А. - прокомментировали в ведомстве.

Материнской компанией Карагандинской ТЭЦ-3 является ТОО «Караганда Энергоцентр». В свою очередь, ТОО «Караганда Энергоцентр» входит в состав ТОО «Казахстанские коммунальные системы». Акционером Казахстанских коммунальных систем является олигарх Динмухамет Идрисов.

Д. Идрисов в мае 2023 года попал в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году оказался в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Его доход составляет $490 000 000. Он владеет ТОО «Казахстанские коммунальные системы». Был награжден орденами «Курмет» и «Парасат».

Д. Идрисов начинал свою трудовую деятельность как мастер на ЖЭУ-1 Минавтодора КазССР, затем стал председателем наблюдательного совета ТОО «Ordabasy Group» и председателем наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Компания «Казахстанские коммунальные системы» регионально представлена в 4 областях – Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской. В собственности ТОО «ККС» находятся 2 генерирующие организации - ТОО «Караганда Энергоцентр» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», 3 крупные электросетевые компании - ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», а также 3 сбытовые компании - ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Энергопоток».

На сайте компании «Казахстанские коммунальные системы» сказано, что модернизация и реконструкция оборудования, а также расширение мощности Карагандинской ТЭЦ-3 являются крупнейшими проектами Казахстанских коммунальных систем.

Тем не менее, несмотря на модернизацию и реконструкцию, сегодня карагандинцы остались без электричества. А всему виной технические проблемы на ТЭЦ-3. Именно из-за них сработала защита, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Минэнерго уже занимается расследованием, которое установит истинные причины произошедшего.