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    14:35, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Аварийная ТЭЦ-3 в Караганде принадлежит олигарху Динмухамету Идрисову

    Аварийная ТЭЦ-3 в Караганде принадлежит олигарху Динмухамету Идрисову
    Коллаж: ordabasy.kz/ dedmaxopka.livejournal.com.

    Выяснилось, что Карагандинская ТЭЦ-3, где сегодня утром произошла авария, из-за чего крупные районы города остались без теплоснабжения, принадлежит олигарху Динмухамету Идрисову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию об этом корреспонденту Казинформа подтвердили в Министерстве энергетики РК.

    - ТЭЦ-3 относится к ТОО «Караганда Энергоцентр». Акционер Казахстанских коммунальных систем – Идрисов Д.А. - прокомментировали в ведомстве.

    Материнской компанией Карагандинской ТЭЦ-3 является ТОО «Караганда Энергоцентр». В свою очередь, ТОО «Караганда Энергоцентр» входит в состав ТОО «Казахстанские коммунальные системы». Акционером Казахстанских коммунальных систем является олигарх Динмухамет Идрисов.

    Д. Идрисов в мае 2023 года попал в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году оказался в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Его доход составляет $490 000 000. Он владеет ТОО «Казахстанские коммунальные системы». Был награжден орденами «Курмет» и «Парасат».

    Д. Идрисов начинал свою трудовую деятельность как мастер на ЖЭУ-1 Минавтодора КазССР, затем стал председателем наблюдательного совета ТОО «Ordabasy Group» и председателем наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

    Компания «Казахстанские коммунальные системы» регионально представлена в 4 областях – Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской. В собственности ТОО «ККС» находятся 2 генерирующие организации - ТОО «Караганда Энергоцентр» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», 3 крупные электросетевые компании - ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», а также 3 сбытовые компании - ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Энергопоток».

    На сайте компании «Казахстанские коммунальные системы» сказано, что модернизация и реконструкция оборудования, а также расширение мощности Карагандинской ТЭЦ-3 являются крупнейшими проектами Казахстанских коммунальных систем.

    Тем не менее, несмотря на модернизацию и реконструкцию, сегодня карагандинцы остались без электричества. А всему виной технические проблемы на ТЭЦ-3. Именно из-за них сработала защита, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Минэнерго уже занимается расследованием, которое установит истинные причины произошедшего.

    Теги:
    Карагандинская область Энергетика Караганда
    Автор
    Арайлым Мұрат
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