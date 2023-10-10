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    01:01, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Аварийная ситуация произошла на газопроводе в Актобе

    кадр из видео
    Фото: кадр из видео

    В районе жилого массива «Береке» на газопроводе произошла утечка газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

    Инцидент произошел 9 октября в 21:21 часов.

    - На место происшествия выехали все уполномоченные органы. Ситуация под контролем. Утечка газа была остановлена. При этом подача газа потребителям не прекращена. В настоящее время газоснабжение производится по дополнительной линии, - говорится в сообщении.

    В акимате также добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ДЧС Актюбинской области и «КазТрансГаз Аймақ».

    Теги:
    Нефть/газ Регионы Казахстана Акимат Актобе Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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