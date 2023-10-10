Аварийная ситуация произошла на газопроводе в Актобе

В районе жилого массива «Береке» на газопроводе произошла утечка газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Инцидент произошел 9 октября в 21:21 часов.

- На место происшествия выехали все уполномоченные органы. Ситуация под контролем. Утечка газа была остановлена. При этом подача газа потребителям не прекращена. В настоящее время газоснабжение производится по дополнительной линии, - говорится в сообщении.

В акимате также добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ДЧС Актюбинской области и «КазТрансГаз Аймақ».