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Аварийная ситуация на котельной устранена - акимат Костаная

14 Января 2022 12:11
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Аварийная ситуация на котельной устранена - акимат Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Работы по устранению аварийной ситуации на котельной № 3 ГКП «КТЭК» благополучно завершены. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Потребителям запитанных от данной котельной жилых домов поэтапно с 03:00 часов ночи 14 января было подано отопление в квартиры. В настоящее время ГКП «КТЭК» в полном объеме обеспечил теплом и горячим водоснабжением все объекты. Котельная № 3 работает в штатном режиме»,- отметили в горакимате.

Однако, все же есть жалобы со стороны потребителей на низкое качество горячего водоснабжения и отопления.

«Убедительно просим обслуживающие организации (ОЖО, ПКСК, КСК) южного района города своевременно проводить работы по устранению «завоздушивания» системы отопления, с целью качественного теплоснабжения. Своевременно реагировать по вопросам и проблемам появившимся по «развоздушиванию» и сообщать ГКП «КТЭК», для оказания помощи», - подытожили в пресс-службе акимата.

Напомним, накануне из-за пожара на котельной из тепла были отключены 316 жилых домов в Костанае.

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#Костанайская область   #Общество   #Отопительный сезон  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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