Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Аварийная сигнализация сработала в российской части МКС

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Сентября 2021, 14:08
Аварийная сигнализация сработала в российской части МКС

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Аварийная сигнализация в модуле «Звезда» российского сегмента МКС разбудила российских космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса, передает МИА «Казинформ».

«В 04:55 московского времени в служебном модуле («Звезда») российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация», - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, для устранения причины была включена система очистки воздуха.

«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) - средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха», - сообщили в госкорпорации.

Космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям», - отметили в госкорпорации.

Освоение космоса   Происшествия   Россия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов