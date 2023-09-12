Аварийная посадка самолета в Новосибирской области: казахстанцы не пострадали

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы на борту самолета, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области, не пострадали, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейсом U6-1383 Сочи-Омск совершил аварийную посадку вне аэродрома, в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области. По данным Правительства Омской области, находившиеся на борту 165 человек, в том числе 23 ребенка, не пострадали. На месте работают спасатели. Развернуты пункты временного размещения.

В российских Telegram-каналах сообщалось, что на борту было четверо казахстанцев.

В Генеральном консульстве Казахстана в Омске сообщили корреспонденту МИА «Казинформ», что по данным российской стороны, находившиеся на борту граждане РК не пострадали и уже выехали из района экстренной посадки воздушного судна под Новосибирском. Ситуация находится на контроле казахстанских дипломатов.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на специальном брифинге сообщил, что при заходе на посадку в Омске отказала «зеленая» гидросистема самолета, которая отвечает за работу спойлеров (тормозных щитков) и закрылков. Это угрожало увеличением посадочной дистанции судна.

«Командир принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске. В Омске полоса 2500, в Новосибирске 3 километра. К сожалению, очень сильный ветер, низкий эшелон, выпущенные створки шасси, которые нельзя было убрать, увеличили расход топлива. Командир осознал, что возможно топлива будет недостаточно для захода на посадку в Новосибирске, - сказал Сергей Скуратов. - Он принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенными шасси, что успешно сделано».

«Самолет не горел, не поломан, пассажиры не получили травм, все живы и здоровы», - сказал Сергей Скуратов, добавив, что каждому пассажиру будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей.

В Telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщается, что воздушным судном управляли командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Также говорится о том, что Эдуард Семенов с 1987- 1993 учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации, ныне Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова.