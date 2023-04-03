Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Аварийная остановка генерирующих установок произошла на газохимическом комплексе в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2023, 14:50
Аварийная остановка генерирующих установок произошла на газохимическом комплексе в Атырау Кадр из видео

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аварийная остановка генерирующих установок из-за сбоя в электроснабжении произошла на газохимическом комплексе в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Атырау в социальных сетях появилось видео факела газохимического комплекса, выбрасывающего черный дым с огнём.

Как сообщили в пресс-службе ТОО KPI Inc., на предприятии по производству полипропилена произошел сбой в электроснабжении, приведший к частичному останову производства. В 10:59 часов в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО «KEGOC» произошел аварийный останов генерирующих установок, что привело к нестабильной работе электрических приемников. Данный факт оперативно урегулирован дежурным персоналом.

Однако в 11:11 часов системный оператор АО «KEGOC», не поставив в известность потребителей, повторно включил поврежденную ВЛ-220 кВ Л-2025, что привело к аварийному отключению потребителей, сбою технологического процесса и аварийному останову производства дегидрирования пропана на предприятии.

«В целях обеспечения безопасного останова производства в автоматическом режиме произведен сброс рабочей среды на факел с установки дегидрирования пропана с соблюдением всех технологических операций согласно проекту»,- пояснили в пресс-службе появление чёрного дыма и огня на одном из выводящих факелов.

О причинении вреда экологии региона в пресс-релизе не говорится.


Атырауская область   Происшествия   Промышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами