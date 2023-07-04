Аварийная остановка энергоблока №1 ТЭС в Актау: какова ситуация на месторождениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации с аварийными сбоями электроснабжения в АО «Мангистаумунайгаз» рассказали в пресс-службе Общества, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба АО «Мангистаумунайгаз», в связи с аварийной остановкой энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» на месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 13.00 часов 4 июля 2023 года ситуация следующая:

Суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения Каламкас составляет 5 из 40 МВт. На месторождении Жетыбай составляет 13 из 32 МВт В связи с ограничением, в простое находятся следующие технологические установки:

1. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Каламкасмунайгаз» – 3 из 23 ед.

2. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 10 из 12 ед.

3. 519 из 1182 скважин ПУ «Жетыбаймунайгаз».

Отмечается, что в текущем году, суммарные прямые потери нефти, связанные с 29 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО «МАЭК», составили более 15 тысяч тонн.

Ранее причину остановки блока №1 на ТЭС в Актау назвали в ТОО «МАЭК».