Авария в Карагандинской области: уборка отвала завершится к концу дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин сегодня выедет на место аварии в шахте «Абайская». Об этом глава МЧС сообщил на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система государственного надзора в области промышленной безопасности направлена на предупреждение техногенных аварий в горной, металлургической, нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности, представляющих собой угрозу для безопасности граждан и окружающей среды», - сказал Юрий Ильин на правительственном часе.

Однако, по его словам, периодические реформы регуляторной системы и меры по сокращению требований для бизнеса привели к ослаблению государственного регулирования в области промышленной безопасности и создали предпосылки к снижению уровня производственной дисциплины в промышленности и как следствие, к росту возникновения техногенных аварий на производстве и связанного с ним травматизма.

«Ярким примером является трагическое событие, произошедшее 7 ноября в Карагандинской области на шахте «Абайская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», где вследствие аварии связанной с выбросом метана погибли 6 шахтеров. На сегодняшний день работы на данном угольном разрезе приостановлены, сейчас работает государственная комиссия. Как было установлено, в результате выброса одномоментно произошел выброс более 8 тысяч кубометров метана в шахте», - отметил министр.

«По сработке датчиков метана мы наблюдали резкий всплеск свыше 41% концентрации метана, произошел отвал горной массы свыше 100 тонн. На сегодняшний день работы по уборке отвала продолжаются, думаю, к концу дня они будут завершены. После сегодняшнего парламентского часа я, как председатель комиссии, выезжаю туда для определения первичных в том числе причин возникновения подобной аварии», - заключил глава МЧС.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.