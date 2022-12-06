Авария в Экибастузе: виновные будут названы после подачи тепла во все дома

6 Декабря 2022, 12:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, теплом все жители Экибастуза будут обеспечены до конца недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что тепло в дома провели. На данный момент проблема состоит в том, чтобы устранить прорывы, так как при отключении тепловой линии в домах не была слита вода, и она замерзла.

«Поэтому при подаче тепла начали лопаться батареи. То есть тепло в дома подведено, вопросы, связанные с тепловыми линиями решены. Теперь вопросы внутри самих жилых домов. Сейчас те, кто там на месте есть, прилагают все усилия, чтобы заменить батареи, стояки, внутренние системы отопления. Поэтому, я думаю, что этот вопрос будет решен в ближайший день, два», - сказал он в кулуарах заседания Правительства.

По словам Серика Жумангарина, в Экибастузе находятся первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. Также на месте постоянно находится один из учредителей АО «Центрально-Азиатской энергетической корпорации» (ЦАЭК).

«Надо сначала решить проблему, запустить тепло, чтобы в каждом доме оно было, в каждой квартире все батареи были целы, жилища отогрелись. После этого будут названы виновные, кому надо будет, я думаю, покается», - добавил он.

Ранее причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами.

В Экибастузе продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.



Фото : Оразбек Саяхат













