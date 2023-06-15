Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - На Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 15 июня в 16 часов 20 минут произошло отключение II секции ГРУ-10,5 кВ. Персоналом станции приняты меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу корпорации «Казахмыс».

Переключение заняло от 5 до 10 минут.

В дальнейшем, после проведения переключений, персонал станции принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Республики Казахстан.

В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена.

Напомним, сегодня на Балхашской ТЭЦ произошло повреждение секционного выключателя.