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Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Июня 2023, 23:20
Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - На Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 15 июня в 16 часов 20 минут произошло отключение II секции ГРУ-10,5 кВ. Персоналом станции приняты меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу корпорации «Казахмыс».

Переключение заняло от 5 до 10 минут.

В дальнейшем, после проведения переключений, персонал станции принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Республики Казахстан.

В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена.

Напомним, сегодня на Балхашской ТЭЦ произошло повреждение секционного выключателя.


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