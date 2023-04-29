Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

ДТП произошло сегодня, 29 апреля, по улице Жангир хана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, пассажирский автобус №22 столкнулся с ВАЗ-2110. Среди пассажиров пострадавших нет. Иные обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения».

Напомним, в апреле произошло ряд аварий с участием автобусов.

В Шымкенте 8 апреля автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. В результате наезда автобуса на 6 человек погибли на месте, еще один скончался в реанимации, а 9 апреля количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек.

Два человека пострадали 23 апреля в ДТП с автобусом в Алматинской области. В середине апреля водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске.