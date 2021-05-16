Авария с грузовиком в ВКО: погибли двое взрослых и двое детей

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии на 25 км трассы «Усть-Каменогорск-Алтай» погибли 4 человека - в сгоревшем грузовике обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДП ВКО в Instagram.

По предварительным данным установлено, что 15 мая т.г. около 12:45 часов 37-летний водитель грузового автомобиля «Volvo» на 25 км трассы «Усть-Каменогорск-Алтай» Глубоковского района, следуя в направлении г. Алтай, не справившись с рулевым управлением на спуске, допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате опрокидывания произошло возгорание транспортного средства. Обнаружены обгоревшие тела водителя автомашины и троих пассажиров, двое из них - несовершеннолетние, которые от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия.По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК - нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены ряд судебных экспертиз, по результатам будет принято процессуальное решение.