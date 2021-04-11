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Авария произошла на ядерном объекте в Иране

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2021, 20:09
Авария произошла на ядерном объекте в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ — Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе, отметив, что эксперты проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – ред.) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», - сказал Камальванди.
«Причины происшествия расследуются, подробности будут сообщены позднее», - уточнил он.

Иран  
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