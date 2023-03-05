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    14:46, 05 Март 2023 | GMT +6

    Авария произошла на водопроводе в Павлодаре

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    Фото: pavlodarnews.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНОФОРМ - Авария произошла на водопроводе в Павлодаре, в районе Центральной мечети (ул. Каирбаева - Назарбаева). Ее ликвидацией занимается ТОО «Павлодар-Водоканал». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «В данный момент устанавливается место течи и масштабы повреждения, - сообщили на предприятии. - По ним будет ясно, сколько времени понадобится на ремонт или замену трубы. О завершении работ сообщим дополнительно».⠀

    Временно приостановлена подача холодной воды по адресам в жилых многоэтажках по улице Каирбаева, 88, 80, 98, 104, 107 (мечеть), а также по улице Назарбаева, 24.

    Организован подвоз воды.


    Теги:
    Павлодарская область Вода ЖКХ Происшествия Происшествия, ЧС
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