ПАВЛОДАР. КАЗИНОФОРМ - Авария произошла на водопроводе в Павлодаре, в районе Центральной мечети (ул. Каирбаева - Назарбаева). Ее ликвидацией занимается ТОО «Павлодар-Водоканал». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В данный момент устанавливается место течи и масштабы повреждения, - сообщили на предприятии. - По ним будет ясно, сколько времени понадобится на ремонт или замену трубы. О завершении работ сообщим дополнительно».⠀

Временно приостановлена подача холодной воды по адресам в жилых многоэтажках по улице Каирбаева, 88, 80, 98, 104, 107 (мечеть), а также по улице Назарбаева, 24.

Организован подвоз воды.