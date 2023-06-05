Авария произошла на водопроводе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В столице жители домов в Есильском и Нуринском районах жалуются на проблемы с подачей воды. На жалобы ответили в компании «Астана Су Арнасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При строительстве дороги к новой школе по адресу ул. Момышулы, 1, в Алматинском районе, ТОО «Стройпроминвест» (заказчик Bi Grop) повредило водопровод диаметром 150 мм. Для устранения порыва, временно пришлось перекрыть водопровод диаметром 1000 мм, который проходит в направлении левого берега, в период с 01:25 до 05:00. В результате этих работ было снижение давления воды в Есильском и Нуринском районах», - объяснили в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

По данным ведомства, систему по подаче воды постепенно налаживают.

В конце мая сообщалось, что в знак протеста жильцы одного из жилых домов вышли на проезжую часть из-за отсутствия воды. Причина была в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме.