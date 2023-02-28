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    Авария произошла на ТЭЦ Риддера

    28 Февраля 2023, 19:38

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ночью на Риддерской ТЭЦ произошла аварийная остановка сразу двух котлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Устинка LIVE.

    «В 3:45 произошла аварийная остановка котлов №1 и 2. В работе оставались котлы №3 и 4. В настоящее время после проведения ремонтных работ котел №2 растоплен, готовится к растопке котел №1, температура подачи составляет 52 градуса», - пояснил аким города Дмитрий Горьковой.

    Ранее сообщалось, что с приходом новых собственников в АО «Риддер ТЭЦ» нормализовалась ситуация с теплом. Недавно в городе сняли режим ЧС, который действовал три месяца. Его ввели в начале ноября прошлого года после первой серьезной аварии на ТЭЦ, когда произошла остановка котлов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы ТЭЦ
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