Авария на водоводе: одну из улиц затопило в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске произошла авария на водоводе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

В акимате сообщили, что 31 января в 15:00 часов на водоводе диаметром 500 мм (на глубине более 7 метров) по улице Мызы в районе гаражного кооператива произошла аварийная ситуация.

«В 16:00 часов аварийный участок отключён. В настоящее время в районе Шмелев лог понижено давление холодного водоснабжения. После согласования аварийно-восстановительная бригада приступит к устранению аварийной ситуации», - сообщили в акимате.

На данный момент производятся сброс воды в ливневую канализацию и откачка воды спецтранспортом, расчистка проездов.