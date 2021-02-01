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    18:12, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Авария на водоводе: одну из улиц затопило в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске произошла авария на водоводе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

    В акимате сообщили, что 31 января в 15:00 часов на водоводе диаметром 500 мм (на глубине более 7 метров) по улице Мызы в районе гаражного кооператива произошла аварийная ситуация.

    «В 16:00 часов аварийный участок отключён. В настоящее время в районе Шмелев лог понижено давление холодного водоснабжения. После согласования аварийно-восстановительная бригада приступит к устранению аварийной ситуации», - сообщили в акимате.

    На данный момент производятся сброс воды в ливневую канализацию и откачка воды спецтранспортом, расчистка проездов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат ЖКХ Происшествия
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