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16.11.2019 21:40
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16.11.2019 12:52
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Авария на водопроводе в столице: жителям подвозят питьевую воду
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на пересечении улиц Туран - Сыганак произошел порыв на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Порыв на водопроводе произошел сегодня в 05:40. Аварийная бригада на место прибыла в 06:15. Причина порыва - разрыв сварочного шва на трубопроводе. Локализовать удалось к 10:30. В настоящее время приложены все усилия для быстрого восстановления водоснабжения», - сообщает администрация ГКП «Астана Су Арнасы».
По предварительной информации ведомства, закончить работы планируют к 20:00.
Поочередно организован подвоз питьевой воды к домам, оставшимся без водоснабжения:
по ул. Е-10, д. 2,4,16,18; 17а, б, в;
ЖК «Зелёный квартал»;
ул. Е-30, д. 5,7;
ул. Е-16, д. 4, 4/2, 6;
ул. Омарова, 23, 27.
«Возможно, не все жители видели водовозы во дворах с питьевой водой, так как водовозы периодически отъезжают на дозаправку водой. Станция налива питьевой воды находится на пересечении пр. Тлендиева и ул. Куйши Дина. Расстояние неблизкое от мкр. Жагалау, поэтому затрачивается время на дозаправку»,- объяснили в ГКП «Астана Су арнасы».
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