Авария на водопроводе в столице: жителям подвозят питьевую воду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на пересечении улиц Туран - Сыганак произошел порыв на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Порыв на водопроводе произошел сегодня в 05:40. Аварийная бригада на место прибыла в 06:15. Причина порыва - разрыв сварочного шва на трубопроводе. Локализовать удалось к 10:30. В настоящее время приложены все усилия для быстрого восстановления водоснабжения», - сообщает администрация ГКП «Астана Су Арнасы».

По предварительной информации ведомства, закончить работы планируют к 20:00.

Поочередно организован подвоз питьевой воды к домам, оставшимся без водоснабжения:

по ул. Е-10, д. 2,4,16,18; 17а, б, в;

ЖК «Зелёный квартал»;

ул. Е-30, д. 5,7;

ул. Е-16, д. 4, 4/2, 6;

ул. Омарова, 23, 27.

«Возможно, не все жители видели водовозы во дворах с питьевой водой, так как водовозы периодически отъезжают на дозаправку водой. Станция налива питьевой воды находится на пересечении пр. Тлендиева и ул. Куйши Дина. Расстояние неблизкое от мкр. Жагалау, поэтому затрачивается время на дозаправку»,- объяснили в ГКП «Астана Су арнасы».