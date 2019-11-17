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Авария на водопроводе в Нур-Султане: в одном из микрорайонов восстановлено водоснабжение

17 Ноября 2019 22:23
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Авария на водопроводе в Нур-Султане: в одном из микрорайонов восстановлено водоснабжение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из микрорайонов Нур-Султана восстановлено водоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

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«17 ноября на 22:10 в микрорайоне Жагалау восстановлено водоснабжение, за исключением ЖК «Зелёный квартал«. Возобновлена подача воды в многоквартирных жилых дома по ул.Е-10, д2, 2а, 4; Е-16, д2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2; Е-30, д5, 7;

Айтматова 36, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5; 31, 31а, 31б;

Омарова 15, 17, 23, 27», - говорится в сообщении.

Напомним, в Нур-Султане на пересечении улиц Туран - Сыганак произошел порыв на водопроводе.
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Ключевые слова: Нур-Султан,
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