Авария на водопроводе в Нур-Султане: в одном из микрорайонов восстановлено водоснабжение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из микрорайонов Нур-Султана восстановлено водоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

«17 ноября на 22:10 в микрорайоне Жагалау восстановлено водоснабжение, за исключением ЖК «Зелёный квартал«. Возобновлена подача воды в многоквартирных жилых дома по ул.Е-10, д2, 2а, 4; Е-16, д2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2; Е-30, д5, 7;

Айтматова 36, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5; 31, 31а, 31б;

Омарова 15, 17, 23, 27», - говорится в сообщении.