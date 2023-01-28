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Авария на водопроводе оставила без воды частный сектор в Петропавловске

28 Января 2023, 10:02
Авария на водопроводе оставила без воды частный сектор в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил о повреждении водопровода в городе и отключении воды в частном секторе нескольких микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации градоначальника, повреждение на водопроводе вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии обнаружили утром. Аварийная бригада ТОО «Кызылжар су» перекрывает трубы.

«Сразу после перекрытия специалисты начнут устранять повреждения. Под ограничение попадут водоразборные колонки и частные дома по улице Пугачева в Рабочем поселке, район вокзала и микрорайон «Береке», для которых будет организован подвоз воды. Вопрос находится на моем личном контроле», - проинформировал Руслан Анбаев.

Это не первая авария на водоводах Петропавловска за нынешнюю зиму. Последняя случилась в декабре и тоже по улице 314-й Стрелковой дивизии, вблизи железной дороги.


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