Авария на трассе в СКО: один человек погиб, трое – в больнице

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Жезказган - Петропавловск», в минувшее воскресенье произошла смертельная авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В выходные дни в регионе установилась неблагоприятная погода. Вечером в субботу прошел снег с дождем, температура воздуха опустилась до минус 3-5 градусов. В воскресенье на дорогах образовался гололед.

Авария, как пишут пользователи социальных сетей, произошла возле села Новокаменки Кызылжарского района. В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия и гибель в нем человека.

«22-летний водитель автомобиля марки «Audi», не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате три пассажира с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров скончался на месте. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

Пользователи социальных сетей в комментариях написали, что погибшая была учителем биологии.