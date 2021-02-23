Авария на трассе в СКО: один человек погиб, четверо ранены

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 45-летний водитель, четыре человека получили ранения. Среди пострадавших шестилетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на автодороге«Жезказган - Петропавловск», в пяти километрах от поворота на село Николаевка.

«Находясь за рулём автомобиля «ВАЗ-21150», 45-летний житель города Сергеевки района Шал акына, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной марки «Toyota Land Cruiser 200». Со слов 30-летнего жителя Петропавловска, управлявшего иномаркой, столкновение произошло при обгоне большегруза. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21150» скончался на месте происшествия. Трое его пассажиров, среди которых шестилетний ребёнок, госпитализированы. Пассажира автомобиля марки «Toyota» отпустили после оказания медицинской помощи», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».