Авария на ТЭЦ Бишкека: предварительный ущерб составил около 70 млн сомов

На пресс-конференции по итогам деятельности межведомственной комиссии по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека стало известно, что сумма предварительного ущерба от взрыва на теплоэлектроцентрали кыргызской столицы составила 69 млн 630 тыс. сомов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев сообщил о результатах работы межведомственной комиссии, созданной для выяснения причин взрыва на ТЭЦ Бишкека.

Комиссией были выявлены технические проблемы и организационные нарушения:

- основное оборудование ТЭЦ полностью отработало свой нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем;

- ремонтные работы проводились не в полном объеме;

- не восстановлены устройства противопожарной и противоаварийной защиты на нынешнем оборудовании котельного цеха, которые могли бы предотвратить появляющиеся воспламенения;

- на котлоагрегатах отсутствовали устройства для автоматического включения и розжига котла;

- вышли из строя измерительные приборы, предназначенные для безопасной эксплуатации котельного оборудования;

- превышены допустимые параметры содержания в воздухе угольной пыли в котельном цехе;

- отсутствовали приборы измерения и оповещения концентрации угольной пыли в воздухе;

- вышли из строя стационарные кислородомеры на котлах;

- предусмотрено сжигание угля второй группы взрывоопасности, при этом на ТЭЦ используют уголь четвертой группы.

В связи с недостаточностью контроля за прохождением отопительного периода межведомственной комиссией по итогам работы рекомендовано объявить выговор министру энергетики КР, строгий выговор курирующему заместителю министра энергетики КР и принять меры дисциплинарного взыскания в отношении отдельных сотрудников ТЭЦ Бишкека.

Напомним, ночью 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария, вышло из строя оборудование. В результате аварии пострадало пятеро человек, на территории ТЭЦ из-за аварии была объявлена чрезвычайная ситуация. В Бишкеке после аварии на ТЭЦ многие горожане остались без горячей воды. К 7 февраля система горячего водоснабжения и теплоснабжения Бишкека работала в штатном режиме.