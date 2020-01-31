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Авария на теплотрассе в Семее: 580 абонентов отключены от тепла
31 Января 2020 14:53
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее устраняют аварию на теплотрассе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В управлении по ЧС сообщили, что утром 31 января на пересечении улиц Рыскулова и Синицина произошел порыв системы отопления.
«Около 580 абонентов отключены от тепла. Над устранением аварии работают 11 человек и четыре единицы техники. Все работы по устранению аварии будут завершены до 17 часов», - пояснила начальник жилищной инспекции города Семей Светлана Заурбекова.
В УЧС добавили, что во время порыва теплотрассы никто не пострадал.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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