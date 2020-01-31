Авария на теплотрассе в Семее: 580 абонентов отключены от тепла

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее устраняют аварию на теплотрассе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении по ЧС сообщили, что утром 31 января на пересечении улиц Рыскулова и Синицина произошел порыв системы отопления.

«Около 580 абонентов отключены от тепла. Над устранением аварии работают 11 человек и четыре единицы техники. Все работы по устранению аварии будут завершены до 17 часов», - пояснила начальник жилищной инспекции города Семей Светлана Заурбекова.

В УЧС добавили, что во время порыва теплотрассы никто не пострадал.