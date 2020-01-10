Авария на теплотрассе в Караганде: трое рабочих госпитализированы с ожогами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - О состоянии трех работников ТОО «Теплотранзит», пострадавших в результате аварии на теплотрассе сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

В непосредственной близости от места аварии находились три сотрудника: мастер и два слесаря. В результате порыва они получили травмы нижних конечностей, ожоги и были доставлены в больницу.

«В многопрофильную больницу им. Х.Ж.Макажанова были доставлены 3 пострадавших. По состоянию: первый пострадавший 30 лет, доставлен в тяжелом состоянии, госпитализирован в ОРИТ с 50% глубоких ожогов, с ожоговым шоком. Второй пострадавший, 46 лет, 18% глубокие ожоги и третий пострадавший, 27 лет, 12% ожогов», - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

По словам руководства ТОО «Теплотранзит», лечение пострадавших будет оплачивать страховая компания, так как каждый сотрудник на данном предприятии застрахован. Также со стороны самого «Теплотранзита» будет оказана помощь.

Ранее руководство ТОО «Теплотранзит» пояснило возможную причину порыва подземного теплопровода, в результате чего более 800 многоэтажек Караганды были переведены на ухудшенный режим теплоподачи.