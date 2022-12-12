Авария на теплосетях произошла в Караганде

12 Декабря 2022, 11:18

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жилые дома микрорайонов Восток-5, Голубые пруды, Юго-Востока, Федоровки и часть нового города перевели в ухудшенный режим теплоснабжения. Причиной стала авария на теплосетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бригада ТОО «Теплотранзит Караганда» выявила дефект при обходе тепловых сетей. Как выяснилось, в районе Автопарка №2 была сверхнормативная утечка через сальниковый компенсатор.

«Из-за сложных погодных условий и критически низких температур наружного воздуха данную работу было невозможно выполнить. В настоящее время проводятся ремонтные работы, неисправный участок отключен. Потребители подключены к магистральной сети М3. Жители районов Восток 5, Голубые пруды, Юго-Восток, Федоровка и часть нового города подключены к данной тепловой сети с отоплением, но вошли в зону ухудшенного режима теплоснабжения. Рабочая бригада ТОО «Теплотранзит Караганда» работает в усиленном режиме. После устранения дефектов гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму», - сообщили в акимате Караганды.

На данный момент в микрорайонах Голубые пруды и Восток-5 включены насосные агрегаты, тепловой режим в скором времени восстановится.