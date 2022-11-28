Авария на ТЭЦ в Экибастузе: работы по ликвидации порывов продолжаются на 2 магистралях

28 Ноября 2022, 22:56

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 19:00 работы по ликвидации порывов продолжаются еще на двух магистралях, озвучили в оперативном штабе. Специалисты восстанавливают подачу тепла в 17 многоэтажных домов и 4 социальных объекта, задействованы 143 человека и 30 единиц техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Температура на станции увеличилась до 75°C. Работают шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся.

По информации председателя правления АО «ЦАЭК» Багдата Орала, определен основной аварийный участок.