Авария на шахте в Кузбассе: общее число погибших составило 52 человека

КУЗБАСС. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», - сообщил источник в экстренных службах.

Большинство тел погибших находятся в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана они будут подняты на поверхность.

Ранее сообщалось, что в результате задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области РФ, погибло 11 человек, 38 госпитализированы – состояние четверых оценивалось как тяжелое, судьба еще 35 оставалась неизвестной.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Фото © Максим Киселев/ТАСС



