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Авария на шахте в Кузбассе: общее число погибших составило 52 человека
КУЗБАСС. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», - сообщил источник в экстренных службах.
Большинство тел погибших находятся в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана они будут подняты на поверхность.
Ранее сообщалось, что в результате задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области РФ, погибло 11 человек, 38 госпитализированы – состояние четверых оценивалось как тяжелое, судьба еще 35 оставалась неизвестной.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Фото © Максим Киселев/ТАСС
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