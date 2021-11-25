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Авария на шахте произошла в Кузбассе - 11 человек погибло

25 Ноября 2021 20:01
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Авария на шахте произошла в Кузбассе - 11 человек погибло

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная». Погибло 11 человек, 38 госпитализированы – состояние четверых оценивается как тяжелое, судьба еще 35 остается неизвестной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В Сибирское управление Ростехнадзора 25 ноября поступило сообщение о задымлении и взрыве на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.

Сейчас спасательные работы на шахте приостановлены из-за угрозы взрыва. Погибли 11 человек. Пострадали 49, из них 38 госпитализированы – состояние четверых оценивается как тяжелое.

Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.

Эвакуированы 239 человек. Неизвестной остается судьба 35 горняков.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков. Он поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте.

Власти Кузбасса окажут помощь всем родственникам погибших и пострадавшим.

Телефон горячей линии МЧС России: 8 (800) 775-17-17.

Шахта «Листвяжная» разрабатывается с конца 1954 года, свое нынешнее название она получила в 2004-м.


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#Происшествия   #Россия   #Мировые новости   #ЧП на шахте  
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