Авария на МАЭК: в Мангистауской области рассматривается введение ЧП

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с аварией на МАЭК (Мангистауской атомный энергокомбинат) в Мангистауской области рассматривается возможность введения чрезвычайной ситуации. Жителей региона будут временно отключать от электричества на протяжении 3-5 часов в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшие ограничения применяются к промышленным предприятиям. Решения оперативного штаба были озвучены на брифинге, который состоялся сегодня в Центре общественных коммуникаций.

По словам первого заместителя акима Мангистауской области Жумабая Карагаева, общая мощность производства электроэнергии на ТОО «МАЭК» составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки энергоблоков на двух электростанциях производственная мощность в настоящее время снизилась до 245 МВт.

Администрация области в сотрудничестве с представителями государственных органов и коммунальных служб создала оперативный штаб.

Метод временного отключения будет внедряться поэтапно, чтобы обеспечить равномерное энергоснабжение населенных пунктов области. Электричество будет отключаться для потребителей на 3-5 часов; точное время отключения будет сообщено заранее.

По словам председателя правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Касымхана Сыздыкова, приоритет будет уделяться обеспечению электроэнергией социальных объектов. Ограничения будут введены для крупных предприятий.

«В состав созданного под председательством руководства области оперативного штаба вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб. Они решили, что отключение электроэнергии в первую очередь затронет промышленные объекты. Такое решение было принято с целью избежать неудобств для бытовых потребителей энергии. На некоторых полях установлены генераторы, а на других объектах ситуация более сложная. Кроме того, будут обеспечены электричеством социальные объекты, такие как больницы и детские сады. Просим жителей не поддаваться на провокации, а доверять только официальным источникам», - сказал он.

На заседании оперативного штаба был обсужден вопрос о введении чрезвычайного положения.

«В настоящее время рассматривается вопрос о введении чрезвычайного положения. Однако пока мы считаем, что эта мера не принесет должных результатов. Это обусловлено тем, что режим чрезвычайного положения позволяет вводить ограничения, затрагивающие только государственные закупки. По возможности нас поддерживает системный оператор – АО «KEGOC», который поможет нам получить до 80 МВт», - пояснил первый заместитель акима Мангистауской области.

На данный момент ведутся работы по оперативному восстановлению электроснабжения.

«Призываю жителей области разобраться в этой ситуации и экономно потреблять электроэнергию, пока авария на МАЭК не будет устранена. Специалисты коммунальных служб работают день и ночь, чтобы оперативно восстановить работу энергоблоков. Сегодня мы проводим тестирование пиковых нагрузок в рамках «поэтапного» отключения, а начиная с завтрашнего дня, для удобства жителей, будем предоставлять график отключения по расписанию», - резюмировал Жумабай Карагаев.