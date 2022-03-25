Авария на КТК: возможный пессимистичный сценарий назвал Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможный пессимистичный сценарий по ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) назвал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый пессимистичный сценарий - это ремонт на 2 месяца. КТК не может вообще исчезнуть, это не российская или казахстанская труба, это международный консорциум, в который вложено много денег и от которого зависит большое количество потребителей в Европе и в мире. Его в любом случае надо отремонтировать, и они это сделают», - прокомментировал министр, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, ранее глава Минэнерго сообщил, что один из ВПУ (выносные причальные устройства) на Каспийском трубопроводном консорциуме заработает сегодня.

«С учетом того, что первый причал (ВПУ) заработал, мы не выпадаем из объемов, значительных потерь объемов не будет. Если бы первый причал не работал и все три причала стояли, то 4,4 млн тонн в месяц, из которых по альтернативным маршрутам мы смогли бы распределить 1,3 млн тонн, и 3 млн тонн выпадало бы. Но в связи с тем, что в начале года прибыль закладывалась на уровне 60 долларов за баррель, сегодня цена в пределах 120 долларов. Поэтому, больших проблем по поступлению денег в такой ситуации я не вижу», - считает Болат Акчулаков.

Также министр заявил, что у Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год.

Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.







